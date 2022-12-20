На Киевщине взорвался котел: два человека погибли на месте (фото)

В Броварах в Киевской области взорвался твердотопливный котел на территории производства. 38 и 43-летний мужчины от полученных травм погибли на месте, 67-летнего мужчину с ожогами госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Обстоятельства взрыва выясняют правоохранители. Следователи начали досудебное расследование относительно нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве в ЖК "Комфорт Таун" взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в одной из квартир около 5:30 утра. Машины скорой забрали людей с ожогами, среди них был четырехмесячный младенец.

В Одессе взрывы не из-за обстрелов: газовые баллоны детонируют в многоэтажках

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