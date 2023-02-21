На Киевщине введены аварийные отключения из-за непогоды: без света 7 тысяч человек

Больше обесточений в Обуховском и Бучанском районах.
В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ухудшения погоды.
Об этом сообщает ДТЭК.
"В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света. В настоящее время без электроэнергии более 7 тысяч потребителей. Больше обесточений в Обуховском и Бучанском районах", — сказано в сообщении.
Сегодня в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за непогоды могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ считают, что враг не будет массово применять авиацию в годовщину вторжения РФ в Украину. "Если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов – этого не будет", — сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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