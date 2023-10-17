На Киевщине введен карантин из-за новых случаев африканской чумы свиней

Карантин введен в двух громадах Бориспольского района.

В Киевской области зарегистрировали новые очаги вспышки африканской чумы свиней. Больных животных обнаружили в частных хозяйствах жителей села Хоцки. В двух громадах Бориспольского района введен карантин.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области в Facebook.

Вся территория села Хоцки объявлена эпизоотическим очагом. Для недопущения распространения болезни на территории Цыбловской и Ташанской общин будет действовать карантин.

В зону надзора вошли:

охотничьи угодья Киевского областного охотничье-рыболовного производственного объединения Киевского областного совета УООР,

территория Национального природного парка "Белоозерский";

населенные пункты Цибловского сельского территориального общества (с. Лецки, с. Цибли, с. Пологи-Чобитки, с. Пологи-Яненко, с. Свитанок);

населенные пункты Ташанского сельского территориального общества (с. Пологи-Вергуны, с. Тарасовка, с. Уляновка).

Из этих громад не советуют покупать или перевозить животных или покупать продукты из свинины.

Африканской чумой болеют только свиньи, людям это заболевание не угрожает. Болезнь имеет высокий уровень заражения и около 100% летальности животных.

Советы владельцам животных

Владельцам хозяйств, выращивающих свиней, рекомендуют:

не завозить свиней без согласования с местной Госпродпотребслужбой;

своевременно проводить идентификацию приобретенного или полученного поголовья;

содержать животных в помещениях, не допускать контакт с другими животными;

периодически обрабатывать свиней и помещения против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

делать прививки против классической чумы свиней (бесплатно);

не покупать мясо и другие продукты из свинины на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли;

немедленно уведомлять Госпродпотребслужбу о случаях заболевания или гибели свиней.

В сентябре на территории Украинской общины на Обуховщине подтвердили вспышку заболевания свиней африканской чумой и объявили карантин.

Напомним, в Харьковском экопарке погибли почти два десятка кроликов и морских свинок. Они умерли в контактном вольере и теперь полиция расследует причины инцидента. В заведении считают, что животных могли намеренно отравить.

Читайте также: