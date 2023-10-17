На Киевщине введен карантин из-за новых случаев африканской чумы свиней

Карантин введен в двух громадах Бориспольского района.
В Киевской области зарегистрировали новые очаги вспышки африканской чумы свиней. Больных животных обнаружили в частных хозяйствах жителей села Хоцки. В двух громадах Бориспольского района введен карантин.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области в Facebook.
Вся территория села Хоцки объявлена эпизоотическим очагом. Для недопущения распространения болезни на территории Цыбловской и Ташанской общин будет действовать карантин.
В зону надзора вошли:
- охотничьи угодья Киевского областного охотничье-рыболовного производственного объединения Киевского областного совета УООР,
- территория Национального природного парка "Белоозерский";
- населенные пункты Цибловского сельского территориального общества (с. Лецки, с. Цибли, с. Пологи-Чобитки, с. Пологи-Яненко, с. Свитанок);
- населенные пункты Ташанского сельского территориального общества (с. Пологи-Вергуны, с. Тарасовка, с. Уляновка).
Из этих громад не советуют покупать или перевозить животных или покупать продукты из свинины.
Африканской чумой болеют только свиньи, людям это заболевание не угрожает. Болезнь имеет высокий уровень заражения и около 100% летальности животных.
Советы владельцам животных
Владельцам хозяйств, выращивающих свиней, рекомендуют:
- не завозить свиней без согласования с местной Госпродпотребслужбой;
- своевременно проводить идентификацию приобретенного или полученного поголовья;
- содержать животных в помещениях, не допускать контакт с другими животными;
- периодически обрабатывать свиней и помещения против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
- делать прививки против классической чумы свиней (бесплатно);
- не покупать мясо и другие продукты из свинины на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли;
- немедленно уведомлять Госпродпотребслужбу о случаях заболевания или гибели свиней.
В сентябре на территории Украинской общины на Обуховщине подтвердили вспышку заболевания свиней африканской чумой и объявили карантин.
Напомним, в Харьковском экопарке погибли почти два десятка кроликов и морских свинок. Они умерли в контактном вольере и теперь полиция расследует причины инцидента. В заведении считают, что животных могли намеренно отравить.