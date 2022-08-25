На Киевщине врачи забыли в теле мальчика кусок ткани: ребенка спасли в "Охматдете"

Медикам грозит до 5 лет тюрьмы.

Бориспольские врачи во время операции забыли в теле 7-летнего ребенка кусок ткани. Ребенок жаловался на плохое самочувствие, после чего его доставили в столичный "Охматдет", где нашли и извлекли посторонний предмет из тела.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медиками правоохранители открыли уголовное производство. Проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ночью российская армия нанесла ракетный удар по одной из общин Вышгородского района Киевской области. Зафиксировано два прилета.

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