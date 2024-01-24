На Киевщине врач обещал "отмазать" уклониста от службы в армии – его задержали

Медик обещал сделать фальшивые документы о непригодности к службе.

В Киевской области разоблачили врача скорой помощи, который обещал помочь уклонисту избежать службы в армии за 9 тысяч долларов.

Об этом сообщает полиция Киева.

Фигурант предлагал военнообязанному подготовить документы, согласно которым последний был бы признан непригодным к военной службе.

Столичные правоохранители разоблачили врача экстренной медицинской помощи Киевской области в получении неправомерной выгоды.

35-летний житель Киевщины договорился о встрече с потенциальным "клиентом", во время которой обещал помочь мужчине получить отсрочку от мобилизации.

"За девять тысяч долларов США фигурант должен был подготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению военной службы. Мы задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно во время получения денег", — рассказал заместитель начальника отделения Шевченковского управления полиции Николай Габинет.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области экс-правохранитель и адвокат подделывали документы для уклонистов.

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