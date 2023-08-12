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На Киевщине возле Вышгорода найден уникальный древний предмет обихода: фото

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Киевщине возле Вышгорода найден уникальный древний предмет обихода: фото

Под Вышгородом найдена древняя ловушка для запорного отлова рыбы/Фото: Вышгородский историко-культурный заповедник

По предположению ученых, скорее всего, объект представлял собой ловушку для запорного лова рыбы.

Житель села Новоселки Вышгородского района Юрий на берегу Десны обнаружил вымытые речными водами деревянные конструкции.

Об этом сообщили в Вышгородском историко-культурном заповеднике (ВИКЗ).

Музейники рассказывают, что после обращения Юрия к их заповеднику место находки обследовали археологи и сотрудники КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник" Иван Зоценко и Дмитрий Бибиков.

Специалисты расчистили конструкцию, состоящую из заостренных с одной стороны и переплетенных между собой плашек длиной около двух метров.

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По предположению ученых, скорее всего, объект представлял собой ловушку для запорного лова рыбы (в свернутом виде).

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Фото: Вышгородский историко-культурный заповедник

В ВИКЗ объясняют, что специалисты провели фиксацию объекта, после чего он был законсервирован.

Последующая судьба археологической находки решится в ближайшее время.

Напомним, в Одессе украинские защитники во время рытья окопов обнаружили античные амфоры.

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Дата публикации
Просмотры
1175
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