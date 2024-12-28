На Киевщине военный ТЦК кулаком разбил стекло в авто уклониста (видео)

В полиции рассказали, что водитель с места происшествия скрылся.

В Киевской области на одном из блокпостов работник ТЦК разбил лобовое стекло в машине мужчине, когда тот хотел уехать, чтобы ему не вручили повестку.

Соответствующее видео появилось сегодня в Сети.

По предварительной информации, инцидент произошел в Глевахе вблизи Киева.

На кадрах видно, как мужчина садится в машину и предупреждает, что поскольку он "не задержан", то уезжает. На что ему в грубой форме предписывают остановить транспортное средство. Когда водитель продолжил мало-помалу движение, военный ТЦК изо всех сил ударил кулаком по авто, пытаясь его остановить.

На Киевщине сотрудник ТЦК на блокпосту разбил лобовое стекло в авто уклониста

Реакция полиции

Киевский областной ТЦК пока не прокомментировал инцидент. А вот в областной полиции подтвердили, что на видео действительно военный ТЦК.

Правоохранители подтвердили, что событие произошло на одном из блокпостов в Киевской области. Отмечается, что во время проверки военно-учетных документов, водитель отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность. В полиции подчеркнули, что водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего тот уже нанес удар.

"Продолжив движение автомобиля, водитель совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто. Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший (работник ТЦК – Ред.) обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Также по выявленному факту руководство ГУ Нацполиции в Киевской области приступило к проведению служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских.

Ранее сообщалось, что в Виннице военнослужащего ТЦК подозревают в нанесении телесных повреждений гражданину.

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