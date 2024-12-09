На Киевщине водитель такси высадила семью погибшего героя из-за замечаний о русском языке

"Я сейчас тебя догоню и по голове дам", — пригрозила водитель на прощание.
В Киевской области водитель такси Uklon высадила из автомобиля семью погибшего военного после того, как ее попросили выключить русскоязычный навигатор.
Об этом сообщила Елена Петрив в Facebook.
По словам Петрив, такси вызвали мама и сестра погибшего военного, которые вместе с 9-летним ребенком возвращались с кладбища.
Водитель говорила на русском языке, ее навигатор так же подсказывал дорогу на русском.
По просьбе пассажирки выключить российская женщина начала кричать и высадила клиентов посреди трассы недалеко от Вышгорода.
"Я сейчас тебя догоню и по голове даю", — пригрозила водитель на прощание.
Как добавляет львовский телеканал NTA, компания поблагодарила за информацию и пообещала принять меры в отношении водителей, которые недопустимо себя ведут.
Напомним, что в Ивано-Франковске преподаватель проводил занятия на русском языке. Он заявил, что будет вести пары на русском, ведь переехал в Ивано-Франковск из Донецка.
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