На Киевщине водитель такси высадила семью погибшего героя из-за замечаний о русском языке

"Я сейчас тебя догоню и по голове дам", — пригрозила водитель на прощание.

В Киевской области водитель такси Uklon высадила из автомобиля семью погибшего военного после того, как ее попросили выключить русскоязычный навигатор.

Об этом сообщила Елена Петрив в Facebook.

По словам Петрив, такси вызвали мама и сестра погибшего военного, которые вместе с 9-летним ребенком возвращались с кладбища.

Водитель говорила на русском языке, ее навигатор так же подсказывал дорогу на русском.

По просьбе пассажирки выключить российская женщина начала кричать и высадила клиентов посреди трассы недалеко от Вышгорода.

"Я сейчас тебя догоню и по голове даю", — пригрозила водитель на прощание.

Так отреагировала компания Uklon на скандал в комментариях под постом Елены Петрив

Как добавляет львовский телеканал NTA, компания поблагодарила за информацию и пообещала принять меры в отношении водителей, которые недопустимо себя ведут.

Напомним, что в Ивано-Франковске преподаватель проводил занятия на русском языке. Он заявил, что будет вести пары на русском, ведь переехал в Ивано-Франковск из Донецка.

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