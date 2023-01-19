На Киевщине водитель сбил 9-летнюю девочку и скрылся: ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали

После аварии водитель спрятал свой автомобиль в гараже.

На днях в городе Славутич Киевской области водитель сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сегодня, 19 января, сообщили в полиции Киевской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате аварии 9-летнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Черниговскую детскую больницу.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Правоохранители установили автомобиль и личность водителя. Им оказался 31-летний местный житель, спрятавший автомобиль в гараже.

Фото: Полиция Киевской области

Полицейские задержали его и поместили в изолятор временного содержания, а машину изъяли.

По факту ДТП следователи сообщили нарушителю о подозрении по ч.2 ст.286 УК. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Напомним, в Николаевской области произошло тройное ДТП, в котором погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

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