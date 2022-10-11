На Киевщине во время комендантского часа поймали двух мужчин с оружием и взрывчаткой

Задержанные мужчины не смогли объяснить, почему нарушают комендантский час и зачем им оружие.

В Большой Дымерке и Белой Церкви Киевской области во время комендантского часа задержали двух нарушителей с боеприпасами.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Ни один мужчина не смог объяснить, зачем хранит оружие и взрывчатку и почему нарушает комендантский час.

"Между тем, как показывает практика, такие гранаты, если не убивают врага на фронте, то банально продаются криминальным элементам, взрываются при выяснении отношений или выбивании долгов. А самое страшное, когда жертвами неосторожного обращения с оружием и взрывчаткой становятся дети", – отметил Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Киеве и Киевской области "ДТЭК" вводит почасовое отключение электроэнергии по графику. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения после российского обстрела.

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