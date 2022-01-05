На Киевщине внедорожник сбил мотоцикл Mustang: есть погибший (фото)

В ДТП погиб 50-летний пассажир двухколесного.
В селе Шупики Обуховского района Киевской области 52-летний мужчина за рулем внедорожника Dodge столкнулся с мотоциклом Mustang, который двигался в попутном направлении.
Об этом 5 января сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
В ДТП погиб 50-летний пассажир двухколесного, 33-летний водитель получил травму ноги и был госпитализирован. Водитель автомобиля телесных повреждений не получил.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, что в Киевской области в селе Глубокое Бориспольского района 18-летний парень за рулем квадроцикла не справился с управлением и наехал на бетонный столбик. От полученных травм юноша скончался в "скорой".
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