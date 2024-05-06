На Киевщине в зоне отчуждения запретили проводить поминальные дни

Запрет объясняют необходимостью соблюдения безопасности граждан и во время действия правового режима военного положения.
Совет обороны Киевской области запретил проведение поминальных мероприятий на кладбищах и прилегающих к ним территориях в пределах Чернобыльской зоны отчуждения и зона безусловного (обязательного) отселения.
Об этом сообщается на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Такое решение было принято еще 28 апреля. Объясняют его необходимостью "соблюдение безопасности граждан и на момент действия правового режима военного положения".
Отметим, в канун поминальных дней столичные кладбища проверяют саперы.
Ранее ТСН.ua писал, когда будут родительские субботы 2024 года в Украине: как правильно поминать покойных родственников.
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