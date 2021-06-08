На Киевщине в выходные начнут работу центры массовой вакцинации от коронавируса

Прививки будут делать только тем людям, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком.

В Киевской области в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации от коронавируса. Они будут располагаться в Броварах и Белой Церкви.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной госадминистрации.

Также читайте Ученые выяснили, почему не все люди болеют коронавирусом

Важно:

Центры массовой вакцинации будут работать в выходные дни.

В них смогут получить прививки граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Прививки будут делать только тем людям, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком.

Приоритет будет предоставляться пожилым людям.

"Вакцинация в таких центрах будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. В них предусмотрены места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после нее", - пояснили в КОДА.

Напомним, по словам львовского врача Тараса Жиравецког, следующая волна коронавируса в Украине будет последней, и, вероятно, не такой мощной, как предыдущая. Если же она продлится четыре месяца, то за ее период может переболеть еще 6 миллионов украинцев. Это уже приблизит Украину к коллективному иммунитету.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку