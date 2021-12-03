На Киевщине в школе восемью ученицам стало из-за антисептика, который нашли на мусорнике

На Киевщине в школе восемью ученицам стало из-за антисептика, который нашли на мусорнике

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Вышгородском районе Киевской области восьмью ученикам в школе стало плохо из-за резкого запаха антисептика, который их одноклассники нашли на свалке.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

По данным следствия, двое учеников 8 класса на свалке нашли бутылки с жидкостью и принесли их в класс.

"Ребята решили перелить жидкость в другую емкость, однако часть вещества с резким запахом спирта разлилась на парту. Через некоторое время восемь учениц почувствовали слабость. Восьмиклассницы обратились к школьной медсестре, которая и вызвала скорую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Головне управління національної поліції Київської області

Четверо девушек медсестра осмотрела и отпустила домой, остальных четырех осматривали медики. Их жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, жидкостью с резким запахом это антисептик. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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