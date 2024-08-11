На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители, среди них — ребенок

Их обнаружили мертвыми.
На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе.
Три человека тяжело травмированы. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими.
Напомним, что почти всю Украину охватила воздушная тревога из-за вражеских дронов: кое-где слышны взрывы.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.