На Киевщине в результате ракетных ударов пострадали два человека, один из них – в тяжелом состоянии

Утром в понедельник Россия атаковала ракетами Киевскую область.
В понедельник, 31 октября, Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по территории Украины. В результате ударов в Киевской области пострадали два человека, один из них — в тяжелом состоянии.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Он также сообщил, что часть населенных пунктов в Киевской области осталась без воды и электроснабжения.
"Имеем попадание в объекты критической инфраструктуры. Часть Киевской области — без света. В некоторых населенных пунктах возможно отсутствие водоснабжения. К сожалению, есть два пострадавших человека. Один из них в тяжелом состоянии и находится в больнице. Информация уточняется", — отметил он.
В результате ракетной атаки есть повреждения частных зданий. Чрезвычайники продолжают работать над ликвидацией последствий.
Ракетный удар по Киевщине 31 октября
В понедельник утром, 31 октября, в Киеве и области прогремела серия взрывов.
Позже в Киеве возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью, без водоснабжения остались 80% потребителей столицы.
В Киевской области без электроснабжения Вышгород, Ирпень, Буча, Гостомель и Ворзель.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена.
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