На Киевщине в результате падения обломков дрона произошел пожар на крыше 25-этажки — власть

В одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома.

Информация о пострадавших и погибших не поступала. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. Пожар локализован.

Более подробная информация впоследствии.

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