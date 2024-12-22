На Киевщине в результате падения обломков дрона произошел пожар на крыше 25-этажки — власть

Оперативные службы проводят эвакуацию людьми
В одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.
В одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома.
Информация о пострадавших и погибших не поступала. Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. Пожар локализован.
Более подробная информация впоследствии.
Напомним, что вражеские беспилотники снова атакуют Украину: карта тревог.
Читайте также: