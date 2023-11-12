На Киевщине в пяти районах нет света: что произошло

Без света остаются около 8 тысяч домов.

В Киевской области из-за непогоды отключилось 8 линий 10 кВ в пяти районах. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети.

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Из-за непогоды электроснабжение нет в:

Бучанском,

Бориспольском,

Вышгородском,

Броварском и

Белоцерковском районах.

"Там без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет. По прогнозам синоптиков, непогода будет продолжаться до конца суток. Специалисты компании готовы к ликвидации возможных аварий", — говорится в сообщении.

Специалисты призвали жителей Киевской области быть внимательными и осторожными.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи при их обрыве", — призвали энергетики.

Напомним, в Киеве из-за непогоды затопило улицы. Синоптики также предупреждают об уровне опасности.

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