На Киевщине в пяти районах нет света: что произошло

Без света остаются около 8 тысяч домов.
В Киевской области из-за непогоды отключилось 8 линий 10 кВ в пяти районах. Энергетики работают над ликвидацией последствий.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети.
Из-за непогоды электроснабжение нет в:
- Бучанском,
- Бориспольском,
- Вышгородском,
- Броварском и
- Белоцерковском районах.
"Там без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет. По прогнозам синоптиков, непогода будет продолжаться до конца суток. Специалисты компании готовы к ликвидации возможных аварий", — говорится в сообщении.
Специалисты призвали жителей Киевской области быть внимательными и осторожными.
"Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи при их обрыве", — призвали энергетики.
Напомним, в Киеве из-за непогоды затопило улицы. Синоптики также предупреждают об уровне опасности.
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