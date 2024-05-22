На Киевщине в пожаре погибла семья с ребенком – что известно

В Киевской области, в селе Дитятки Иванковского района, в результате пожара в частном доме погибла семья из трех человек, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, пожар произошел вечером 21 мая. Пламя охватило жилой дом, площадью ориентировочно 98 кв.м.

"Во время работы пожарные обнаружили троих погибших 1973, 1978 и 2015 годов рождения. Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве юноша, вероятно, совершил самоубийство в тире (подробности).

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