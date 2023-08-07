На Киевщине в канализации нашли тела двух мужчин

Спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки подняли тела двух мужчин 1967 и 1954 годов рождения без признаков жизни.
На Киевщине в канализации обнаружены тела двух мужчин.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области.
В понедельник утром, 7 августа, спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь в поднятии двух тел из канализационного колодца на улице Ученых.
На место происшествия направлен личный состав 48 Государственного пожарно-спасательного поста пгт Гребенки и аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
"Прибыв к месту вызова, спасателями с помощью лестницы и спасательной веревки подняты тела двух мужчин 1967 и 1954 годов рождения без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.
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