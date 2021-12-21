На Киевщине в частном детском саду на глазах у детей подрались директриса и воспитательница (видео)

На Киевщине в частном детском саду на глазах у детей подрались директриса и воспитательница (видео)

На записи с видеокамер видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу.

В Ирпене на Киевщине в частном детском саду на глазах у маленьких детей подрались директриса и воспитательница.

Об этом сообщают "Вікна-новини".

На записи с видеокамер видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу. В этот момент между ними пробегает маленькая девочка, остальные дети находятся рядом в комнате.

По словам воспитательницы, ссора возникла из-за того, что директриса не отдавала ей зарплату — 17 тысяч гривен. Женщина не была оформлена в детском саду, а деньги получала наличными.

Она объяснила, что не пошла выяснять отношения с начальницей подальше от детей из-за того, что в других комнатах нет видеонаблюдения. Воспитательница подчеркнула, что директриса сама напала на нее во время ссоры, а ей пришлось отбиваться.

Директор рассказала, что никого не била, а только толкала воспитательницу. По ее словам, конфликт возник из-за того, что женщина не давала повесить курточку. Разнимать их пришлось повару, которая прибежала, когда услышала крик.

После инцидента родители начали забирать детей из детского сада. Они также требуют вернуть деньги – 6 тысяч гривен за месячный абонемент в частном учреждении. Директриса пожаловалась, что из-за скандала садик обанкротился и выставлен на продажу за 5 тысяч долларов. Родители настаивают на том, чтобы его лишили лицензии.

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