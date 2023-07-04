На Киевщине умер двухмесячный младенец, потому что мать его не лечила

Когда у ребенка появились признаки простуды, мать не обратилась к врачу для назначения лечения, в результате чего малыш умер.

В Киевской области умер двухмесячный мальчик, потому что мать его не лечила. Женщину будут судить за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Ювенальные прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 32-летней женщины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Досудебным расследованием установлено, что женщина ненадлежаще ухаживала за своим двухмесячным сыном, который с рождения имел заболевание и нуждался в особом уходе.

Когда у ребенка появились признаки простуды, мать не обратилась к врачу для получения необходимой медицинской помощи и лечения, в результате чего малыш умер.



"Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила от острой респираторной вирусной инфекции", — добавили в прокуратуре.

Напомним, под Киевом, в лесополосе Василькова, обнаружено тело несовершеннолетней девушки. В полиции говорят, что девушка совершила самоубийство.

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