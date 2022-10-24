На Киевщине у пруда обнаружены обломки дрона-шахеда

Вражеский беспилотник сбили Силы противовоздушной обороны во время очередной атаки оккупантов.

Обломки дрона-шахеда изъяли полицейские Киевщины на территории одного из районов.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Поисковая группа нацгвардейцев нашла обломки вражеского беспилотника, сбившего Силы противовоздушной обороны во время очередной атаки оккупантов. Части дрона были разбросаны рядом со ставком", — говорится в сообщении.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли обломки.

Пострадавших или повреждений инфраструктуры нет.

"Призываю граждан во время сигналов воздушной тревоги проходить в укрытие", — отметил Небытов.

Напомним, в Киевской области вблизи поселка Немишаево правоохранители обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя.

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