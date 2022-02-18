На Киевщине столкнулись маршрутка и внедорожник: есть пострадавшие (фото)

Водитель легковушки выехал на встречную полосу.
В поселке Липовка Бучанского района утром 18 февраля столкнулись маршрутка с пассажирами и внедорожник. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
По предварительной информации, водитель легковушки Volkswagen выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом Renault Duster.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что в Киеве полиция разыскала и наказала водителя BMW благодаря видео, которое распространили в Сети. Мужчина объехал пробку по зеленой зоне, которая распределяет транспортные потоки.
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