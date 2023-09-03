На Киевщине староста Ворзеля оскандалился заявлением: россиян назвал "старшими братьями", а войну — "сложностями"

В Киевской области староста поселка Ворзель Андрей Липовецкий попал в скандал, назвав россиян "старшими братьями и родственниками", а войну — "сложностями".

Видео с высказываниями мужчины опубликовали в Facebook.

"Мы сегодня двигаемся вперед, несмотря на такие сложности, которые есть. Я хочу пожелать нам всем здоровья, Божьей благодати, которая нам нужно ежедневно, чтобы мы могли перенести все те трудности, которые нам послал наш родственник или наш старший брат".. Задуматься над нашей жизнью, как правильно или неправильно мы двигаемся", — говорится в его речи.

Автор, опубликовавшая видео, рассказала, что Андрей Липовецкий сделал скандальное заявление в пятницу, 1 сентября. Женщина также обратилась в СБУ из-за высказываний старосты Ворзеля.

"Таких лиц, как этот тип, называют консервами, потому что они сидят и ждут своего времени, а при случае сдадут врагу страну. Самое страшное, что он не один такой, их еще много...", — написала автор поста.

Высказывание Андрея Липовецкого вызвало волну возмущения в комментариях под видео.

Комментарии по выражению Андрея Липовецкого.

Комментарии по выражению Андрея Липовецкого.

Комментарии по выражению Андрея Липовецкого.

Комментарии по выражению Андрея Липовецкого.

Комментарии по выражению Андрея Липовецкого.

Комментарии по выражению Андрея Липовецкого.

Напомним, Сеть возмутило массовое гуляние в Одессе на День города (видео, фото).

Читайте также: