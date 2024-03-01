На Киевщине спасателям пришлось отгонять поджигательницу травы брандспойтом: фото, видео

В Бородянке в Киевской области пенсионерка упорно поджигала сухую траву, несмотря на уговоры спасателей этого не делать.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области, горело поле, сгорели два стога сена, а пожары все не прекращались.

"Уже во время первого выезда парни увидели бабушку-поджигательницу, которая не обращала на них внимания и продолжала загребать траву. Все попытки ее вразумить ни к чему не привели", — рассказали спасатели.

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Во второй раз при пожаре выгорели две соседские копны сена. На третью копну хозяйка села, чтобы уберечь ее от бабушки-поджигательницы. С уважением к возрасту бабушки, инспектор всячески пытался убедить старушку уйти домой. Это ему удалось, но вскоре она опять вернулась.

Третий выезд спасатели совершали уже совместно с полицией. Горело фермерское поле, а виновница пожара все не унималась.

"Поэтому пришлось отгонять ее с помощью холодного душа и угроз оштрафовать", — сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве.

Напомним, последний день зимы в Киеве побил рекорды тепла.

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