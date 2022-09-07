На Киевщине спасатели снимали с дерева женщину, которая полезла туда за котом (фото)

Женщина хотела спасти котика и не рассчитала свои возможности.

В Бучанском районе Киевской области спасатели приехали на вызов снимать с дерева женщину, которая залезла туда, чтобы достать кота.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Инцидент произошел во вторник вечером, 6 сентября.

"Картина такова: женщина и кот сидят на одном дереве и не могут с него слезть. Все банально и просто: женщина хотела спасти котика и не рассчитала свои возможности", — рассказали спасатели.

Они помогли обоим пострадавшим — спустили на землю с помощью автолестницы.

Фото: ГСЧС Украины

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