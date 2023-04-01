На Киевщине спасатели обуздывают пожар в пятиэтажке (фото)

В настоящее время правоохранители не располагают информацией о пострадавших.

Пожар загорелся 1 апреля в жилом доме Узина, что в Белоцерковском районе Киевщины.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"1 апреля полицейским сообщили о возгорании в одной из квартир на 5 этаже по улице Авиаторов. Спасатели обуздывают огонь", – говорится в заявлении правоохранителей.

Там отметили, что информации о потерпевших нет.

На месте работают правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевской области и силы ГСЧС.

Фото: полиция Киевщины

Фото: полиция Киевщины

Напомним, накануне вспыхнул немалый пожар в Соломенском районе Киева. На месте работали спасатели. В Сеть попали кадры пламени.

Читайте также:

Пожар в театре в Одессе: эвакуация людей, куча пожарных