На Киевщине спасатели обуздывают пожар в пятиэтажке (фото)

В настоящее время правоохранители не располагают информацией о пострадавших.
Пожар загорелся 1 апреля в жилом доме Узина, что в Белоцерковском районе Киевщины.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
"1 апреля полицейским сообщили о возгорании в одной из квартир на 5 этаже по улице Авиаторов. Спасатели обуздывают огонь", – говорится в заявлении правоохранителей.
Там отметили, что информации о потерпевших нет.
На месте работают правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевской области и силы ГСЧС.
Напомним, накануне вспыхнул немалый пожар в Соломенском районе Киева. На месте работали спасатели. В Сеть попали кадры пламени.
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