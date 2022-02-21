На Киевщине соседи подрались из-за коровьего навоза на заборе

Соседи уже три года конфликтуют из-за коровьего навоза.

В Киевской области мужчина избил соседку, поскольку считал, что она смазала его забор коровьим навозом.

Об этом говорится в приговоре Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина ударил кулаком свою соседку. На суде подозреваемый рассказал, что он раньше с потерпевшей и ее мужем дружил. Однако последние три года конфликтует. По его словам, в августе 2021 года потерпевшая и ее муж якобы забросали его двор и забор коровьим навозом, из-за чего он поругался с женщиной. Подозреваемый утверждал, что он якобы не избивал потерпевшей.

На суде женщина отметила, что со своим соседом она конфликтует из-за того, что он пасет своих коров у ее двора и не убирает за ними. Поэтому женщина и ее муж "вернули" под забор подозреваемого навоз, которое оставили его коровы. Поэтому сосед избил ее. Женщина потребовала от подозреваемого 30 тыс. грн моральной компенсации. Муж потерпевшей и супруга подозреваемого на суде защитили своих родственников.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 126 УК Украины и оштрафовал на 680 грн. Также он должен заплатить потерпевшей 3 тыс. грн моральной компенсации.

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