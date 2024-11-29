На Киевщине собачка упала в колодец во время прогулки: как спасали пушистика (фото)

Во время прогулки с хозяйкой в темное время суток собака просто не увидела колодца.
В Киевской области собачка упала в колодец во время прогулки.
Об этом сообщает ГСЧС Киевщины в Telegram.
"28 ноября дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части города Белая Церковь достал со дна колодца собачку. Это произошло в с. Черкас, на ул. Квитучей", – говорится в сообщении.
Спасатели рассказали, что во время прогулки с хозяйкой в темное время суток собака просто не увидела колодца.
Женщина не смогла сама достать своего любимца и обратилась за помощью к спасателям.
"Представители ГСЧС быстро прибыли к месту происшествия и уже через несколько минут довольная хозяйка со своим четырехлапым пушистиком шли счастливые и благодарные домой", – говорят спасатели.
Напомним, в Киевской области служебный пес Гром разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.
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