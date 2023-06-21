На Киевщине "смотрящий" за Бояркой погорел на выбивании долга (фото)

Ранее неоднократно судимый 30-летний житель Боярки Киевской области, позиционировавший себя так называемым "смотрящим" за городом, был задержан полицией, занимаясь вымогательством долга.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Имея преступное влияние в криминальном кругу, он "помогал" гражданам решить их "проблемы". Кроме того, занимался вымогательством денег у горожан”, — говорится в сообщении.

В ходе документирования противоправной деятельности "уголовного авторитета" полицейские установили, что он занимается вымогательством у местного жителя 30 тысяч гривен надуманного долга, назначив ему время "расплаты". Когда денег не дождался, встретился с потерпевшим, избил его и забрал 6000 гривен. Через несколько дней угрозами заставил отдать еще 7000 и пригрозил, что отберет автомобиль, если не получит полной суммы.

На этом "смотрящий" и погорел. Во вторник, 20 июня, его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) УК Украины.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Прокуроры Киевской областной прокуратуры обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

“После проведения ряда процессуальных мер действия “уголовного авторитета” могут быть дополнительно квалифицированы. Следствие продолжается”, – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве задержали "уголовного авторитета", известного в преступных кругах как "смотрящий" по Закарпатской области по прозвищу "Дед".

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