На Киевщине сегодня может быть громко: названа причина

В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 6 февраля, может быть громко. Там произойдет уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

Как отмечается, в Вышгородском районе может быть громко – там пройдет уничтожение взрывоопасных предметов.

“Из-за этого в общинах области могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности”, — отметили в областной военной администрации.

Напомним, что в Киевской области разоблачили врача скорой помощи, который обещал помочь уклоняющемуся избежать службы в армии за 9 тысяч долларов.

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