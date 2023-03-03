Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что известно

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1558
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что известно

Фото: Киевская ОВА

В Киевской области возможны звуки взрывов.

В пятницу, 3 марта, в Киеве и Киевской области будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе будут работать саперы.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Сегодня, 3 марта, в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие и направляться в укрытие в случае воздушной тревоги.

Напомним, утром 3 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснела" вся страна.

Мирные планы для Украины: как мир предлагает завершить войну – Ночная варта

Мирные планы для Украины: как мир предлагает завершить войну – Ночная варта

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1558
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация