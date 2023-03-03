На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что известно

В Киевской области возможны звуки взрывов.
В пятницу, 3 марта, в Киеве и Киевской области будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе будут работать саперы.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Сегодня, 3 марта, в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие и направляться в укрытие в случае воздушной тревоги.
Напомним, утром 3 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснела" вся страна.
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