На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что известно

В пятницу, 3 марта, в Киеве и Киевской области будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе будут работать саперы.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Сегодня, 3 марта, в Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Жителей Киевской области призывают сохранять спокойствие и направляться в укрытие в случае воздушной тревоги.

Напомним, утром 3 марта в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за активности российской авиации. "Покраснела" вся страна.

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