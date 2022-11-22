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На Киевщине сегодня будут греметь взрывы: названы причина и район

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На Киевщине сегодня будут греметь взрывы: названы причина и район

Фото: Операция объединенных сил / Facebook

В Вышгородском районе может быть шумно.

Сегодня, 22 ноября, на территории Вышгородского района Киевской области проводятся учения для саперов. Из — за этого жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в громадах района могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности! В случае воздушной тревоги находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Разминирование Киевщины

Россияне оставили очень много противопехотных мин на украинских территориях, что значительно замедляет передвижение техники и специалистов.

На разминирование лесов в Киевской области нужно около года. В Киевской области специалисты уже проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру.

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Дата публикации
Просмотры
249
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