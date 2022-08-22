На Киевщине разоблачили квартирного мошенника: как работает схема обмана с арендой (фото)

Мошенник размещал объявления на одной из популярных торговых платформ.

В Броварах на Киевщине разоблачили и задержали мошенника, который брал задаток за аренду квартир и исчезал.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Мошенник размещал объявления на одной из популярных торговых платформ, брал задаток за аренду и переставал выходить на связь. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до трех лет лишения свободы.

"Досадно, что сейчас во время военного положения находятся те, кто продолжает наживаться на нуждах граждан. Если вы тоже стали жертвой мошеннических действий, обращайтесь в полицию на спецлинию "102", — отметил Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Киеве на Трухановом острове в ночь на 22 августа нашли и спасли мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. Его порезали и хотели утопить в Днепре.

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