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На Киевщине раскрыта схема снятия уклонистов с военного учета: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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На Киевщине раскрыта схема снятия уклонистов с военного учета: фото

Раскрыта схема незаконного снятия мужчин с военного учета / Фото: Полиция Киевской области

Стоимость "услуги" для одного уклониста составляла 7,5 тысячи долларов США.

В Киевской области начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Кроме этого, способствовали незаконной переправке мужчин через государственную границу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правонарушители обеспечивали уклонистов всеми необходимыми документами.

Фигуранты оформляли временное удостоверение военнообязанного о признании непригодности к военной службе с отметкой о снятии с военного учета.

Стоимость "услуги" для одного человека составляла 7,5 тысячи долларов США.

Делки снимали уклонистов с военного учета / Фото: Полиция Киевской области / ©
Делки снимали уклонистов с военного учета / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, министр обороны Алексей Резников анонсировал серьезные изменения в работе ТЦК уже осенью.

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