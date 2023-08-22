На Киевщине раскрыта схема снятия уклонистов с военного учета: фото

Стоимость "услуги" для одного уклониста составляла 7,5 тысячи долларов США.
В Киевской области начальник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и руководитель военно-врачебной комиссии помогали мужчинам призывного возраста уклониться от службы. Кроме этого, способствовали незаконной переправке мужчин через государственную границу.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Правонарушители обеспечивали уклонистов всеми необходимыми документами.
Фигуранты оформляли временное удостоверение военнообязанного о признании непригодности к военной службе с отметкой о снятии с военного учета.
Стоимость "услуги" для одного человека составляла 7,5 тысячи долларов США.
Напомним, министр обороны Алексей Резников анонсировал серьезные изменения в работе ТЦК уже осенью.
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