На Киевщине пьяный мужчина до смерти избил военного – как его наказали

В Киевской области к 15 годам за решеткой приговорили мужчину, который до смерти избил своего знакомого военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В суде прокуроры доказали, что в ноябре 2022 года в селе Лебедевка Вышгородского района конфликт между осужденным и военнослужащим перерос в драку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес пострадавшему многочисленные удары по лицу и телу.

"Согласно выводу эксперта — смерть военнослужащего наступила от травмы головы и грудной клетки с повреждением костей скелета и внутренних органов", — говорится в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что на момент оглашения приговора за указанное преступление, в отношении мужчины судом уже вынесен приговор по другому делу за убийство.

Напомним, с могилы погибшего пилота "Джуса" украли шевроны, котрые оставили его ппобратымы (фото).

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