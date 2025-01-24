На Киевщине пропал 11-летний парень: полиция разыскивает ребенка

На поиск мальчика оперативно привлечены и ориентированы все подразделения.

24 января, около 18:50, полиции поступило сообщение от матери об исчезновении ее малолетнего сына Артема Дубчака, который около 17:20 вышел из помещения Бориспольского лицея им. Кладбище (школа №5) и не вернулсz к месту жительства.

Об этом сообщили в полиции региона.

Приметы пропавшего: рост — примерно 150 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную шапку, черную куртку и черные кроссовки с голубыми элементами. При себе имел темно-синий рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего ребенка, просим немедленно сообщить на спецлинию "102" или в Бориспольское управление полиции Киевщины по телефону: +380 (93) 799 53 28.

Напомним, в Киеве на Оболони мужчина обманом заставлял детей прикасаться к его гениталиям. Ему сообщено о подозрении в совершении развратных действий.

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