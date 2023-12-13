На Киевщине произошел взрыв газа в доме: под завалами оказались люди, есть жертва (фото)

В Киевской области, в Обуховском районе, утром 13 декабря произошел взрыв газа в частном доме – погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Как рассказали чрезвычайники, 13 декабря в 07:16 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве в частном жилом в селе Чайки, ул. Центральная.

Чрезвычайники на месте взрыва газа в частном доме Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Спасатели установили, что в результате утечки природного газа произошел взрыв в частном хозяйственном здании, под завалами были женщина и мужчина.

"Женщина в шоковом состоянии деблокирована из-под завалов и передана врачам скорой медицинской помощи. С помощью крана удалось деблокировать мужчину из-под завалов, но реанимационные меры результатов не дали — мужчина от полученных травм погиб", — говорится в сообщении.

К работам были привлечены три единицы техники и семь человек личного состава.

Напомним, Киев в ночь на 13 декабря был атакован ракетами С-400 впервые за почти год.

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