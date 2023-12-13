На Киевщине произошел взрыв газа в доме: под завалами оказались люди, есть жертва (фото)

Взрыв газа произошел в частном доме.
В Киевской области, в Обуховском районе, утром 13 декабря произошел взрыв газа в частном доме – погиб мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.
Как рассказали чрезвычайники, 13 декабря в 07:16 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве в частном жилом в селе Чайки, ул. Центральная.
Спасатели установили, что в результате утечки природного газа произошел взрыв в частном хозяйственном здании, под завалами были женщина и мужчина.
"Женщина в шоковом состоянии деблокирована из-под завалов и передана врачам скорой медицинской помощи. С помощью крана удалось деблокировать мужчину из-под завалов, но реанимационные меры результатов не дали — мужчина от полученных травм погиб", — говорится в сообщении.
К работам были привлечены три единицы техники и семь человек личного состава.
Напомним, Киев в ночь на 13 декабря был атакован ракетами С-400 впервые за почти год.
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