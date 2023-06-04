На Киевщине произошел мощный взрыв в доме – три человека в реанимации (фото)

В Киевской области, в селе Гавриловка, вечером 3 июня произошел взрыв в жилом доме. Пострадали три человека – их доставили в реанимацию.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил второй и частично первый этаж дома. Им удалось оперативно ликвидировать пожар – до 18:40.

"К сожалению, есть трое травмированных. Это 39-летний мужчина, неместный. Он с 80% ожогов тела в критическом состоянии в реанимации. Остальные две пострадавшие — местные жительницы. Они также в реанимации с ожогами 30% тела. Это не владельцы дома — жилье сдавали в аренду", – рассказал Ярослав Дяченко, и.о. старосты Гавриловки.

В Киевской области произошел мощный взрыв в доме.

В Киевской области произошел мощный взрыв в доме.

В Киевской области произошел мощный взрыв в доме.

В Киевской области произошел мощный взрыв в доме.

Дом выгорел дотла, отремонтировать это помещение уже не удастся. Владельцы готовят его под снос.

На месте пожара работают следователи – причина пожара до сих пор не установлена.

Напомним, под Киевом вспыхнул масштабный пожар.

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