На Киевщине продукты из воинской части продавали в магазинах и ресторанах – в ГБР рассказали подробности

ГБР разоблачила должностных лиц воинской части на миллионных сделках с продуктами для личного состава.

Спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала подробности коррупционной схемы в воинской части в Киевской области, где чиновники продавали продукты питания, предназначенные для военных, в магазинах, ресторанах и на базарах.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона.

Сафьян отметила, что уже есть подозрение и должностным лицам воинской части, и так называемому коммерсанту, который был в сговоре с ними.

Так, военным сообщено о подозрении по статьям "завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением". А коммерсанту – "завладение военным имуществом путем мошенничества или злоупотребление служебным положением".

"Это достаточно строгие статьи уголовного кодекса. Мы должны понимать, что в воюющей стране всегда есть те, кто хочет защищать государство, всегда будут те, кто хочет заработать на войне и думают, что не понесут ответственности", — отметила спикер ГБР.

В состав преступной группы входили военнослужащие и представители бизнеса. Они сговорились между собой и продавали часть продуктов в магазинах, на базарах и ресторанах, экономя на порциях для солдат.

"Так наэкономили, что миллионы гривен им удалось распределить по своим карманам. Продукция на бумаге учитывалась, а де-факто – бойцы недополучали свои порции. В этом уголовном производстве продолжается расследование", — резюмировала Татьяна Сапьян.

Напомним, в Киеве осудили еще одного боевика, добровольно сражавшегося на стороне врага – как его наказали.

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