На Киевщине продавщица пинками прогнала нападающего из магазина (видео)

Женщина отбилась от хулигана, бросившегося на нее с палкой.

В Обухове на Киевщине продавщица магазина остановила вора, который ворвался в ее магазин с палкой и бросился на нее. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

Сообщается, что женщина быстро отняла у злоумышленника палку и выгнала его пинком из магазина. Нападавшего отправили в изолятор временного содержания.

"Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила хулигана. Храбрая женщина ни на миг не испугалась нападающего, который внезапно ворвался в ее магазин и бросился на нее с палкой. Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала…", — говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители Львовщины задержали злоумышленников, жестоко избивших мужчину в электропоезде сообщением "Львов-Здолбунов".

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