На Киевщине представители УПЦ МП не пускали верующих в собор: священник применил огнетушитель (видео)

В Белой Церкви Киевской области в понедельник, 10 июля, местные жители пытались попасть в Спасо-Преображенский собор, который по решению горсовета перешел к ПЦУ. Более 40 человек собрались возле храма, чтобы выгнать представителей УПЦ МП из помещения. Однако священник УПЦ МП применял против людей огнетушитель.

Видео с места событий было распространено в местных Telegram-каналах.

В Сети сообщали, что представитель УПЦ МП закрылся внутри и использовал огнетушитель, чтобы препятствовать попаданию людей в помещение.

Местные жители пришли в Спасо-Преображенский собор выполнить решение горсовета, согласно которому церковь перешла под контроль ПЦУ.

Позже стало известно, что людей все-таки пустили в собор. Полиция получила сообщения о насилии и хулиганстве.

После того как удалось попасть в помещение, Митрополит Белоцерковский сообщил, что представители УПЦ МП вынесли из Спасо-Преображенского собора все иконы.

В апреле решением Белоцерковского городского совета расторгло соглашение с УПЦ МП о пользовании комплексом Преображенского собора. В течение мая и июня поклонники МП удерживали храм незаконно. Уже 29 июня Белоцерковский городской совет принял решение о передаче Преображенского собора в пользование Белоцерковской епархии ВЦУ.

Напомним, в Киевской области пьяный водитель протаранил дерево – погиб двухлетний ребенок.

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