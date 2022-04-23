На Киевщине полностью или частично восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах

На Киевщине полностью или частично восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах

Без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов.

В Киевской области полностью или частично восстановлено газоснабжение газа в 103 населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Ситуация в разрезе районов:

Бучанский – 56 населенных пунктов;

Броварской – в 36 населенных пунктов;

Вышгородский – 10 населенных пунктов;

Фастовский – 1 населенный пункт.

Без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов: в Бучанском районе – 14: в Вышгородском – 3.

В преддверии Пасхи светом обеспечили 3159 семей.

В частности, частично возобновили электроснабжение в Вышгородском районе в селах Залышаны, Красиловка, Новые и Старые Соколы, Шевченково, Потока, Козаровичи.

В Бучанском районе частично заживили город Ирпень, пгт Бородянка и хутор Гай.

Также в селе Загальцы Бородянской громады починили сети и подключили к свету больницу, сельсовет, аптеку и школу.

Сегодня, 23 апреля, энергетики будут работать над возобновлением электроснабжения в Бучанском районе.

Напомним, медики больниц Киевской области спасали семьи, которые беспощадно расстреливали при эвакуации.

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