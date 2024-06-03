На Киевщине поезд насмерть сбил 13-летнюю девочку – что известно

Ребенок в момент столкновения находился на железнодорожных путях.

В селе Заворичи Киевской области вечером 2 июня пассажирский поезд сбил 13-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"2 июня, около 18:15, в Броварское управление полиции позвонил диспетчер железной дороги и сообщил о том, что под колесами поезда погибла молодая девушка", — говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением "Киев-Чернигов" совершил наезд на 13-летнюю жительницу села Заворичи, которая находилась на железнодорожных путях.

Машинист пассажирского поезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК), следователи начали досудебное расследование. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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