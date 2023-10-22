На Киевщине подвыпивший мужчина открыл стрельбу и угрожал гранатой — фото

В городе Переяслав на Киевщине, на территории рыбацкой базы, подвыпивший мужчина открыл стрельбу и угрожал гранатой. Происшествие произошло во время внезапного конфликта – правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из самодельного ружья в сторону автомобиля 37-летнего мужчины, чем повредил машину. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, после стрельбы фигурант прикладом оружия разбил окна автомобиля, выбросил ружье в реку и начал угрожать людям гранатой.

Автомобиль, который на Киевщине повредил подвыпивший мужчина

Автомобиль, который на Киевщине повредил подвыпивший мужчина

Полицейские задержали 50-летнего ранее судимого правонарушителя, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении [ч.4 ст.296 УК]. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, стало известно, кто был за рулем, сбившим военного на блокпосту в Киеве.

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