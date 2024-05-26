На Киевщине парень, которого принудительно доставили в ТЦК, порезал вены – как комментируют в военкомате

В пригороде Киева патрульные задержали мужчину и доставили его в ТЦК. По его словам, там его избили, забрали вещи и отвезли в Вишневое на ВЛК. При попытке посоветоваться с юристом у мужчины отобрали смартфон. Затем, когда для выяснения ситуации на место происшествия выехала адвокат и следственная группа, выясняется, что парень порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии полиция не нашла, его выбросили на улицы в Вишневом. Об этой истории рассказала журналистка Александра Захарова.

Киевский областной ТЦК и СП прокомментировал эту историю. Там рассказали, что после задержания мужчину доставила в 1-й отдел Бучанского РТЦК.

При проверке военно-учетных данных выяснилось, что гражданин не состоит на военном учете и находится в розыске полиции.

"Таким образом, он уклонялся от прохождения воинской службы и исполнения своей конституционной обязанности. Во время пребывания гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал", — говорится в сообщении.

Как отмечает Киевский областной ТЦК и СП, уже на следующий день, утром, задержанный прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан годным к военной службе.

"Однако перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно", - добавили в военкомате.

Напомним, в ТЦК рассказали, как будут искать уклонистов через систему "Оберег".

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