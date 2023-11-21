На Киевщине открыли мост через реку Ирпень, под которым прятались люди от ударов оккупантов – фото

В марте 2022 года людей из Ирпеня эвакуировали через разрушенный мост.

В Киевской области в Романовке, через реку Ирпень, 21 ноября открыли новый мост. Движение по нему разрешено для всех видов автотранспорта.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Переправа была построена рядом с разрушенным мостом во время полномасштабного вторжения россиян.

"Дорога жизни". Так назвали единственный путь, по которому смогли эвакуироваться жители Приирпенья. Благодаря ему почти 40 тысяч украинцев удалось спастись от российской агрессии. Впоследствии здесь построят мемориальный историко-архитектурный комплекс", - рассказал Кравченко.

Разрушенный мост через реку Ирпень, под которым скрывались люди / Фото: Associated Press

Длина нового моста – 115 метров. Во время обустройства были установлены шумозащитные экраны и барьерное ограждение.

Романовский мост. Дорога жизни/Фото: Руслан Кравченко

Новый мост через реку Ирпень Киевской области/Фото: Руслан Кравченко

Разрушенный мост в Киевской области/Фото: Руслан Кравченко

В Киевской области в ближайшее время завершат восстановление еще шести мостов. Еще для 14 мостовых построек разрабатывают проекты.

Напомним, 6 марта 2022 года, во время эвакуации людей из Ирпеня оккупанты открыли обстрел. Погибла семья : мама, папа и двое детей.

Люди были вынуждены прятаться под разрушенным мостом.

Читайте также: