На Киевщине открыли мост через реку Ирпень, под которым прятались люди от ударов оккупантов – фото

В марте 2022 года людей из Ирпеня эвакуировали через разрушенный мост.
В Киевской области в Романовке, через реку Ирпень, 21 ноября открыли новый мост. Движение по нему разрешено для всех видов автотранспорта.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Переправа была построена рядом с разрушенным мостом во время полномасштабного вторжения россиян.
"Дорога жизни". Так назвали единственный путь, по которому смогли эвакуироваться жители Приирпенья. Благодаря ему почти 40 тысяч украинцев удалось спастись от российской агрессии. Впоследствии здесь построят мемориальный историко-архитектурный комплекс", - рассказал Кравченко.
evacuation of irpen residents near Kyiv continues. Более того, 2,000 человек имеют все больше и больше evacuated через построенный мост. #StopPutinNOW #StopRussia #WARINUKRAINE #UkraineUnderAttaсk #Ukraine️ pic.twitter.com/XoBYMiIXGv— SSSCIP Украина (@SSSCIP) March 7, 2022
Длина нового моста – 115 метров. Во время обустройства были установлены шумозащитные экраны и барьерное ограждение.
В Киевской области в ближайшее время завершат восстановление еще шести мостов. Еще для 14 мостовых построек разрабатывают проекты.
Напомним, 6 марта 2022 года, во время эвакуации людей из Ирпеня оккупанты открыли обстрел. Погибла семья : мама, папа и двое детей.
Люди были вынуждены прятаться под разрушенным мостом.
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