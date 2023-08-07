На Киевщине организовали канал поставки кокаина из ЕС: изъят товар на около $500 тыс. – фото

В Киевской области правоохранители перекрыли международный канал контрабанды наркотиков – изъят кокаин на около полумиллиона долларов США. Торговлю наркотиками организовали мужчина и женщина.

Об этом сообщает Нацполиция и Офис Генпрокурора.

По данным правоохранителей, 32-летний житель г. Бровары совместно с местной жительницей ввозили кокаин в Украину из Чехии, маскируя его в скрытом тайнике в автомобиле. Сбывали наркотики оптовыми партиями во время личных встреч с доверенными лицами только за наличные деньги. Их месячная прибыль от такой деятельности достигала 450 тысяч долларов США.

Фигуранты наладили канал поставки в Украину наркотического средства из Чешской Республики. Мужчина непосредственно выполнял функцию перевозчика и курьера: лично ездил за границу за "товаром", который перевозил через таможню в автомобиле, скрывая в заранее подготовленном тайнике – багажном отделении, отсеке из аккумуляторной батареи.

Канал снабжения кокаина в Киевской области.

Канал снабжения кокаина в Киевской области.

Канал снабжения кокаина в Киевской области.

"Хранили запрещенные вещества в арендованной квартире женщины, там она фасовала товар и в дальнейшем передавала сообщнику для реализации. Злоумышленники передавали наркотик "из рук в руки" клиентам из криминального круга лиц, а расчет проходил только за наличные", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался сбыть килограмм кокаина. Во время санкционированных обысков в автомобиле и квартире фигурантов обнаружили брикеты с кокаином общим весом около трех килограммов. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертных исследований.

Дилер задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи уже сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Святошинский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области подросток на скутере сбил ребенка: оба оказались в больнице (фото).

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