На Киевщине оккупанты расстреляли священника-капеллана ПЦУ — соцсети

В ПЦУ заявили, что пока официально не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В Сети появилась информация, что 27 февраля в Киевской области российские оккупанты расстреляли капеллана Православной церкви Украины Максима Козачину.

Об этом рассказал религиовед Андрей Смирнов в Facebook.

Священник ПЦУ Иван Сидор, известный как "звонарь Майдана", также у себя на странице написал о расстреле оккупантами капеллана.

"27 февраля 2022 года российские оккупанты расстреляли капеллана Православной церкви Украины протоиерея Максима Козачину — настоятеля прихода Рождества Пресвятой Богородицы с. Розважив Иванковского района Киевской епархии. Расстреляли в автомобиле на выезде из села.

Представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Заря в комментарии ТСН.ua заявил, что официально Православная Церковь Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Конечно, хочется надеяться, что он был ранен и попал в плен, но, честно говоря, надежды на это мало", — сказал Евстратий Заря.