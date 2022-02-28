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На Киевщине оккупанты расстреляли священника-капеллана ПЦУ — соцсети

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На Киевщине оккупанты расстреляли священника-капеллана ПЦУ — соцсети

Фото из социальных сетей

В ПЦУ заявили, что пока официально не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В Сети появилась информация, что 27 февраля в Киевской области российские оккупанты расстреляли капеллана Православной церкви Украины Максима Козачину.

Об этом рассказал религиовед Андрей Смирнов в Facebook.

Священник ПЦУ Иван Сидор, известный как "звонарь Майдана", также у себя на странице написал о расстреле оккупантами капеллана.

"27 февраля 2022 года российские оккупанты расстреляли капеллана Православной церкви Украины протоиерея Максима Козачину — настоятеля прихода Рождества Пресвятой Богородицы с. Розважив Иванковского района Киевской епархии. Расстреляли в автомобиле на выезде из села. 

Представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Заря в комментарии ТСН.ua заявил, что официально Православная Церковь Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Конечно, хочется надеяться, что он был ранен и попал в плен, но, честно говоря, надежды на это мало", — сказал Евстратий Заря.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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